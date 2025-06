Auto vola in un canale: paura per un giovane, intervento di 118 e vigili del fuoco

Grosseto, 17 giugno 2025 – Un pauroso volo in un canale, per fortuna senza conseguenze gravi: paura per un giovane che è finito in un corso d’acqua con la sua auto. Un impatto violento, con il mezzo che si è rovesciato mettendo l’abitacolo a contatto con l’acqua. Per fortuna il ragazzo è riuscito a uscire e comunque i danni fisici, secondo quanto si apprende, sarebbero limitati. E’ accaduto sulla strada provinciale del Poggiale, arteria che collega la SP del Cristo con Principina Terra. In auto c’era il solo conducente, finito appunto in quel corso d’acqua, che ha funzioni di canale di scolo. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118 con un’ambulanza della Misericordia di Grosseto, che si è occupata di prestare le prime cure al ragazzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo.