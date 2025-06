Piano operativo. Come presentare le osservazioni

Il Comune ha avviato il percorso di redazione del Piano operativo, strumento cruciale per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Sul sito del Comune è disponibile la documentazione relativa al procedimento, compreso il modulo per la presentazione dei contributi da parte di cittadini, professionisti e portatori di interesse.

"Questo Piano ci permette di mettere in atto la nostra visione del futuro, non solo regolando il territorio, ma ispirando la crescita e lo sviluppo in modo sostenibile – dice il sindaco Federico Balocchi (nella foto) –. La comunità avrà un ruolo attivo in tutto il processo di definizione del Piano. Vogliamo ascoltare le idee, i bisogni e le visioni dei cittadini per poi passare alla fase di co-progettazione".

In questo contesto, il Comune "si impegna a garantire una continua diffusione delle informazioni riguardanti il Piano e a favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle imprese e degli operatori locali". Il Piano, infatti, non si limiterà solo a stabilire le norme per le ristrutturazioni e le nuove edificazioni, ma offrirà anche gli indirizzi per la realizzazione delle principali opere pubbliche future.

A breve, saranno organizzati incontri pubblici per favorire il confronto diretto con i cittadini e raccogliere suggerimenti e proposte. "Già da ora, chiunque voglia partecipare potrà farlo online, contribuendo con idee e osservazioni – ha aggiunto Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’Urbanistica –. La partecipazione di tutti è fondamentale per costruire un Piano che rispecchi le necessità e le ambizioni di tutta la comunità".

Per consultare la documentazione completa e inviare il proprio contributo, è possibile visitare il sito web del Comune.