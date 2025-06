Lo spettacolo delle regine del mare, oltre 40 imbarcazioni d’epoca pronte alla sfida

Monte Argentario (Grosseto), 18 giugno 2025 – Tutto pronto per l’Argentario Sailing Week 2025, da oggi a domenica le regine del mare daranno spettacolo a Porto Santo Stefano. Oltre 40 imbarcazioni d’epoca e classiche provenienti da nove nazioni regateranno nella 24ª edizione dell’evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano e patrocinato dal Comune.

Le regate saranno disputate nel rispetto dei regolamenti del Cim e dell’Aive, nell’ambito del Circuito del Mediterraneo. Le imbarcazioni iscritte saranno suddivise in classi in relazione alle caratteristiche tecniche, per garantire lo svolgimento di regate competitive e spettacolari. Anche quest’anno sarà assegnato il premio challenge “Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani” presidente dell’Aive, prematuramente scomparso nel 2024, all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all’Argentario Saling Week.

Questa mattina dalle 9.30 partirà la registrazione degli equipaggi fino 17, poi alle 19.30 sarà il momento del cocktail di benvenuto allo Yacht Club. Domani alle 8.30 skipper briefing nel palazzo comunale e alle 11 partenza delle regate, a seguire party al race village e un cocktail dinner all’Isolotto Beach Club. Il programma andrà avanti fino a domenica con le ultime regate e le premiazioni.

“Il successo dell’Argentario Sailing Week è il risultato di un autentico gioco di squadra – spiega Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano –. Il frutto della collaborazione tra le istituzioni, l’impegno del nostro Club, il sostegno di partner di alto profilo e la conferma da parte di armatori ed equipaggi che, anno dopo anno, rinnovano la loro fiducia a questo appuntamento”.