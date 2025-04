La vela diventa un traino turistico. E ora l’ Argentario sailing week

MONTE ARGENTARIOIl turismo velico porta grandi presenze sul promontorio. Con le grandi manifestazioni previste all’Argentario, tra cui la Pasquavela conclusa con grande successo, il gruppo Miramis, brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo Ab, rinnova e rafforza la partnership con lo Yacht Club Santo Stefano. Tre gli appuntamenti in calendario per la stagione velica 2025 all’Argentario che coinvolgeranno Miramis e le sue strutture con eventi esclusivi per i regatanti. Protagoniste proprio le location di Miramis come brand ufficiale dell’esperienza a terra, che ospitano alcuni eventi esclusivi pensati per i regatanti che partecipano ai tre più importanti appuntamenti di vela organizzati dallo Yacht Club Santo Stefano. A partire da Pasquavela, kermesse terminata ieri con la regata offshore di 125 miglia e tre giorni di regate costiere. È attesa a giugno, dal 18 al 22, l’Argentario Sailing Week, occasione imperdibile per gli amanti della vela, che dal 1992 richiama yacht Classici, Vintage, Spirit of Tradition e Classi Metriche con equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Infine, dal 16 al 19 ottobre, sarà la volta della Coppa Italia di Vela d’Altura, aperta alle imbarcazioni a rating, a cui partecipano i migliori equipaggi della stagione agonistica nazionale. Grazie all’organizzazione di questi eventi velici, l’anno scorso oltre 100 imbarcazioni si sono sfidate nelle varie competizioni, creando importanti momenti per far conoscere l’Argentario. "Siamo orgogliosi di rinnovare anche per quest’anno la partnership con Miramis per l’intera stagione sportiva – aggiunge Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano -. Questa partnership rappresenta un’opportunità preziosa per lavorare insieme nella valorizzazione del territorio".