Argentario all’insegna del mare. Le sfide dello Yacht Club . Tutto pronto per Pasquavela

MONTE ARGENTARIO

Lo Yacht Club Santo Stefano rafforza ancora nel 2025 il suo ruolo attivo nello sport, nella cultura e nel sociale per l’intero territorio dell’Argentario con una stagione intensa di attività e ricca di eventi. Un programma che combina regate di alto livello, eventi di richiamo e attività educative, per promuovere una cultura autentica del mare, aperta e inclusiva, contribuendo a generare un impatto economico positivo sul territorio. A partire dai più piccoli con la VelaScuola: da marzo a maggio lo Ycss promuove il progetto in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, coinvolgendo 235 allievi delle scuole primarie e secondarie di Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Isola del Giglio e Albinia. Un’iniziativa gratuita che avvicina le nuove generazioni alla vela, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente marino. Nel 2025 lo Yacht Club Santo Stefano conferma anche la sua politica inclusiva per le imbarcazioni partecipanti alle regate di vela, offrendo ormeggio gratuito. "Una scelta coerente con la missione di un’associazione sportiva dilettantistica – spiegano dallo Ycss – che crede nella cultura e nella diffusione dello sport prima di tutto, missione nella quale il Club è affiancato dall’amministrazione comunale di Monte Argentario che offre alle diverse attività in programma il suo costante supporto nell’arco di tutto l’anno". Tra gli appuntamenti già disputati, il Campionato Invernale organizzato in collaborazione con il Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano e il Circolo della Vela Talamone ha visto 28 barche impegnate in 10 giornate di regate, seguito da Argentarola’s Cup e Primevele. Pasquavela, che si terrà dal 19 al 21 aprile, è l’evento imminente: tre giorni di regate costiere e inshore e in parallelo una offshore di circa 125 miglia nell’Arcipelago Toscano, con 25-30 barche attese. Un ricco programma sociale farà da cornice all’evento: cocktail di apertura al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola (18 aprile), in collaborazione con Miramis, il brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab, che affiancherà lo Yacht Club Santo Stefano in tutte le regate del 2025. A seguire La Lunga Bolina organizzata insieme al Circolo Canottieri Aniene, per poi accendere i riflettori sull’Argentario Sailing Week (18–22 giugno), tappa del prestigioso Circuito Internazionale del Mediterraneo delle barche d’epoca.

Andrea Capitani