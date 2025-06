Fiamme sulla Superstrada, rotoballe distrutte

Con le temperature che crescono giorno dopo giorno, il pericolo incendi si fa giorno dopo giorno più stringente. Ieri pomeriggio infatti si sono generate le fiamme in un campo di sterpaglie tra Giuncarico e Braccagni. L’incendio si è sviluppato lungo i bordi della superstrada Grosseto - Livorno, nel tratto compreso tra i due paesi. Probabile che il fuoco sia stato innescato da qualche cicca gettata inavvertitamente dal finestrino di un automobilista di passaggio.

Le fiamme hanno anche interessato anche alcune rotoballe e hanno minacciato un vicino capannone agricolo che si trovava vicino alla strada. Grazie al tempestivo intervento di tre squadre – due provenienti dalla sede centrale di Grosseto e una dal distaccamento di Follonica – del Comando dei Vigili del fuoco è stato possibile circoscrivere l’incendio, impedendo che raggiungesse il capannone. Molte comunque le rotoballe che sono bruciate, quelle che erano stata messe nel campo.

E’ stato anche chiamato l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Cecina, che ha effettuato una serie di lanci d’acqua dall’alto per completare le operazioni di spegnimento e bonifica. Sul posto sono arrivati anche volontari della regione Toscana che hanno lavorato tutto il pomeriggio per mettere in sicurezza la zona.