Nel nome di Andrea Savelli. Corse, spettacoli, inviti a donare. Così l’Avis ricorda il suo presidente

Solo pochi mesi fa la sezione Avis di Castel del Piano ha affrontato un lutto improvviso e doloroso: la scomparsa del presidente Andrea Savelli, figura centrale dell’associazione, sempre in prima linea per promuovere la cultura della donazione e il legame con la comunità. Un momento di smarrimento profondo, ma che ha lasciato spazio alla determinazione e alla volontà di proseguire, proprio nel suo nome. Nei mesi estivi, l’associazione, oggi guidata da Mauro Ravagni, è tornata attiva più che mai, partecipando e organizzando una serie di eventi che hanno unito solidarietà, memoria e spirito di aggregazione.

Di recente, l’Avis ha promosso una riuscita passeggiata nei sentieri della faggeta del Vivo d’Orcia, in collaborazione con la cooperativa Parco Vivo. All’iniziativa hanno preso parte 60 persone. Durante la giornata, il presidente Ravagni ha ricordato Andrea Savelli, dedicandogli simbolicamente l’evento. Il pranzo al sacco offerto dall’associazione ha reso il momento un’occasione di condivisione sincera. L’attività dell’Avis si è fatta sentire anche nei giorni scorsi, durante la manifestazione ’Castel del Piano al Tramonto’, in collaborazione con Amiata Outdoor. Come ormai da tradizione, i volontari hanno curato la gestione della corsa dei bambini (con 40 partecipanti dai 6 ai 12 anni), presidiato i punti acqua e consegnato i pacchi gara agli atleti della corsa competitiva. Un impegno costante a sostegno delle attività comunali e della promozione dello sport come forma di benessere e socialità. Castel del Piano ha ospitato la sesta puntata del programma televisivo ’Dilettando’, condotto da Carlo Sestini. Anche in questa occasione è stato rivolto un sentito omaggio ad Andrea Savelli, alla presenza di tanti volontari Avis.

La sezione locale ha partecipato attivamente: dalla giuria alla consegna dei premi, fino alla nutrita presenza tra il pubblico. Accanto alle iniziative pubbliche, l’Avis lancia un messaggio chiaro e forte: le donazioni di sangue e plasma sono in calo, e il bisogno è più che mai urgente. Il richiamo è rivolto a tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni. "Il modo migliore per ricordare Andrea è continuare a donare – sottolineano dall’associazione –. In un momento in cui il fabbisogno di sangue è alto, ogni sacca può fare la differenza tra la vita e la morte per qualcuno".

Nicola Ciuffoletti