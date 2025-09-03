Musica e solidarietà ’The Sound of Soul’ per le ’Iron Mamme’

Oltre sessanta persone hanno affollato la ’Distilleria Nannoni’ di Paganico per la serata benefica in favore delle Iron Mamme di Grosseto che ha proposto lo spettacolo di musica dal vivo di ’The Sound of Soul’, il duo musicale composto da Francesca Ciardiello alla voce e Samuele Baccetti al piano.

Lei giornalista di Tv9 con la passione per il canto da sempre, lui pianista diplomato al conservatorio ’Mascagni’ di Livorno in composizione e arrangiamento jazz. Compositore e docente di piano in varie scuole della provincia di Grosseto.

I due hanno proposto un viaggio tra la musica degli anni Sessanta fino ai giorni nostri ma anche una riflessione sull’amore dato che tutto il ricavato è andato a sostegno dei progetti e delle attività di ’Iron Mamme Odv autismo Grosseto’, l’associazione che si occupa di bambini affetti da autismo.

La serata è stata aperta dal maestro distillatore Priscilla Occhipinti che ha raccontato i segreti della produzione di grappe e gin durante un tour che è stato fatto in azienda.

Poi c’è stato un momento di degustazione fino all’apertura della serata in cui sono stati puntualizzati i progetti che sta portando avanti il sodalizio grossetano che sono tantissimi.

"Si va – spiega Simona Vasile, presidente dell’associazione grossetana – da ’Sabato Outdoor’ che prevede delle uscite in città, ad attività quotidiane come fare la spesa oppure preparare da mangiare. Ci sono poi altri progetti volti all’attività sportiva e il più recente ’Una Notte da Leoni’ per vivere una serata fuori di casa per coloro che hanno acquisito più competenze e altre attività per chi ne ha meno. Un momento possibile grazie all’appartamento che ci ha messo a disposizione ’La Farfalla Odv’ che ringrazio".

Lo spettacolo è stato organizzato dall’associazione ’Letteratura e dintorni’ in collaborazione con la Distilleria Nannoni che dalla sua nascita, sei anni fa, sostiene il ’Premio letterario Città di Grosseto Amori sui Generis’.

"L’iniziativa fa parte dei “dintorni” del nostro sodalizio culturale – afferma Dianora Tinti, presidente dell’associazione ’Letteratura e dintorni’ –, perché aiutare gli altri rientra nella nostra mission da statuto. Crediamo che mettersi a disposizione per gli altri sia sempre un gesto nobile, in particolare quando si parla di bambini affetti da una patologia importante come l’autismo".

"Sono felice di aprire l’azienda alle eccellenze del territorio e valorizzare la cultura musicale – afferma Priscilla Occhipinti, maestro distillatore – questo è stato fra gli ultimi eventi in programma per questo anno. I prossimi avremo la presentazione di un progetto che unisce musica e suono, un evento dedicato alla scultura su legno, un evento dedicato alla prima Guerra mondiale per chiudere con il concerto di Natale del Coro dei Concordi".

’The Sound of Soul’ replicherà lo spettacolo al Centro servizi Le Palme sabato 27 settembre alle 21.30 sempre in favore di Iron Mamme con la stessa formula: ingresso gratuito e sarà possibile effettuare una donazione a ’Iron Mamme Odv’ tramite bonifico utilizzando il seguente Iban: IT16D0303909606100000190098.