Miracolo compiuto, i pellegrini sono arrivati

CASTEL DEL PIANODopo quasi due settimane di cammino con la statua di Santa Caterina e due asinelli come amuleti al seguito, gli ‘ultimì abitanti di Montegiovi, frazione del Comune toscano di Castel del Piano, sono arrivati a Roma, a piazza San Pietro dove hanno terminato il loro pellegrinaggio consegnando una lettera a papa Leone. Messisi in marcia dalle colline toscane per uno speciale cammino per richiamare l’attenzione sullo spopolamento delle aree interne, i protagonisti della ‘missionè sui generis si dicono soddisfatti. "Viaggio concluso - scrivono i ‘pellegrinì sul profilo aperto proprio per narrare le tappe del pellegrinaggio, dal titolo ’Il nostro miracolo’ -. Sabato i nostri pellegrini, insieme ai due fedeli asini Rocco e Bianca e alla statua di Santa Caterina sono arrivati a San Pietro. Lungo Via della Conciliazione, ad accoglierli c’era anche il popolo di Montegiovi! Tante persone partite presto dalla provincia di Grosseto per festeggiare i pellegrini e accompagnarli negli ultimi metri del loro incredibile cammino". "Un viaggio difficile e faticoso durato due settimane - continua il post -, che ha attraversato la Toscana e il Lazio, e ha permesso di condividere la storia di Montegiovi con quella di molte altre realtà delle aree interne italiane, dando visibilità e risonanza all’abbandono dei piccoli paesi dell’Entroterra".