’Mercy’ apre ’Cassero in Danza’

’Mercy’, la più toccante produzione della Compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A apre l’ottava edizione di ’Cassero in Danza’ nella sSala Eden di Grosseto. Lo spettacolo è in programma oggi alle 21.15 e racconta la storia di Mercy, una donna cresciuta in un laboratorio di maglieria creato dalla madre negli anni ’70, un periodo contrassegnato dalle lotte delle donne per migliorare la loro condizione lavorativa ma anche subalterna all’uomo nei contesti familiari.

"Siamo orgogliosi di inaugurare questa edizione del festival con una produzione in cui crediamo molto – ha dichiarato Marcello Valassina, direttore artistico di ’Cassero in Danza’ –. Mercy sembra una storia tratta dalla cronaca nera, che potrebbe essere ambientata in metropoli come Roma appunto, in quartieri dove la cultura può essere l’antidoto al disagio urbano. Invece sempre più spesso storie come questa accadono in provincia, dove sono collegate al malessere della vita e di una società inquieta e sempre più indifferente, che non conosce misericordia ma alimenta disprezzo, odio e violenza verso le persone più fragili, e ancora di più se si tratta di donne".

Protagoniste sulla scena la danzatrice Valentina Foschi che interpreta Mercy e sua madre interpretata con grande intensità e talento dall’attrice Anna Amato.