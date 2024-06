Il cordoglio di Mattarella per i militari morti nell’incidente a Grosseto

Grosseto, 5 giugno 2024 - Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare i due militari morti questa mattina in un tragico incidente stradale vicino a Grosseto. A perdere la vita il Tenente Riccardo Latino e il Primo Maresciallo Francesco Guglielmucci dell'Aeronautica Militare. Ferite altre quattro persone.

"Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione la notizia del tragico incidente stradale avvenuto nei pressi di Grosseto, in cui hanno perso la vita il Tenente Riccardo Latino e il Primo Maresciallo Francesco Guglielmucci dell'Aeronautica Militare. In questa dolorosa circostanza – scrive il capo dello Stato – la prego di far giungere ai familiari e all'Aeronautica i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore. Auguro, inoltre, una pronta guarigione ai militari feriti, coinvolti nell'incidente".

Il messaggio di cordoglio è stato inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. L’incidente è accaduto di prima mattina, intorno alle 8.20. Da capire cosa sia successo e quale delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Lo scontro è stato devastante, con le carcasse dei due mezzi finite fuori strada.