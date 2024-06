Incidente a Grosseto, due morti e quattro feriti

Grosseto, 5 giugno 2024 – Tragedia a Grosseto: due uomini sono morti in un incidente accaduto sulla provinciale del Pollino, che collega la costa al capoluogo maremmano. Un impatto devastante in cui le due auto sono andate distrutte. Per due uomini, uno su un mezzo e uno sull’altro, non c’è stato niente da fare.

Risultano altre quattro persone ferite. L’incidente è accaduto di prima mattina, intorno alle 8.20. Da capire cosa sia successo e quale delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Lo scontro è stato devastante, con le carcasse dei due mezzi finite fuori strada.

La scena dell'incidente avvenuto alle porte di Grosseto

Sono stati altri automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Grosseto. Due dei quattro feriti erano incastrati tra le lamiere. Le squadre hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli e quindi affidarli alle cure del personale sanitario, giunto con più ambulanze.

E’ intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Grosseto e Siena. La provinciale del Pollino è una strada con lunghi rettilinei che poi si ricongiunge con via Castiglionese.

I rilievi e le indagini sulla dinamica sono ora affidati alla polizia municipale di Grosseto. La strada è rimasta a lungo chiusa e proprio la polizia municipale ha disciplinato il traffico.