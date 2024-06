Militari morti a Grosseto: chi erano. Incidente fra due auto di colleghi

Grosseto, 5 giugno 2024 – Le due auto che si scontrano frontalmente, i pezzi di lamiera che finiscono ovunque. Le due carcasse a bordo strada. Un incidente pauroso e tragico ha segnato la Maremma nella mattina di mercoledì 5 giugno. Due morti e quattro feriti, tutti militari che stavano andanto alla base grossetana del Quarto Stormo per una serie di corsi di aggiornamento. Un incidente fra colleghi: nelle due auto tutti gli occupanti erano del personale dell’Aeronautica.

Le due vittime sono il tenente Riccardo Latino e il primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, entrambi in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Anche i feriti fanno parte del 36° stormo ed erano insieme a Guglielmucci.

Un’auto con a bordo cinque persone che appunto stava andando verso Grosseto, mentre l’altra, quella del tenente Latino, stava tornando verso Marina di Grosseto. Tutti i militari del 36° Stormo erano alloggiati in questi giorni a Marina di Grosseto.

Mattina presto, intorno alle 8.30: è in quel momento che è avvenuta la tragedia. E c’è ansia adesso anche per i feriti. Almeno tre quelli gravi. Tre dei feriti sono stati trasportati alle Scotte di Siena in condizioni serie. Si tratta di un trentenne, un trentacinquenne e un cinquantatreenne. Un altro militare, un 25enne, meno grave, è stato invece trasferito all’ospedale di Grosseto con un’ambulanza.

Riccardo Latino era di Matino, paese in provincia di Lecce. Era appunto in Maremma da qualche giorno. Anche il padre di Latino è un militare dell’Aeronautica, particolarmente orgoglioso del lavoro del figlio. L’uomo era in servizio all’aeroporto di Galatina quando è stato raggiunto dalla notizia, come scrive il quotidiano Norbaonline. La madre di Latino gestisce invece un negozio di tendaggi nel centro della cittadina. Guglielmucci era invece lucano, di Matera.