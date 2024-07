Matrimonio di Chiesa e Lucia Bramani: il sì in Duomo, poi cena da favola nel castello

Grosseto, 18 luglio 2024 – I tifosi bianconeri della Maremma attendono con ansia. I preparativi fervono sia nel capoluogo toscano che nel castello, sempre in Maremma, che è stato scelto per la cena nuziale. Federico Chiesa, esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale di Luciano Spalletti convola a nozze con Lucia Bramani, modella, laureata in psicologia, volto di diverse campagne di moda. Appuntamento il 20 luglio alle 16.

Un amore cresciuto a Torino, la città della Juventus e dove Chiesa abita da quando, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha iniziato la sua esperienza in bianconero. Un amore che ha conosciuto un primo importante step a Venezia lo scorso inverno, quando il calciatore ha chiesto alla sua amata di sposarlo.

Poi la scelta del luogo dove sposarsi. E i due hanno optato appunto per la Maremma. Un matrimonio che sarà religioso, a dispetto di quello di altri vip che in quest’estate si sono sposati in Toscana. Un matrimonio che si celebrerà nel Duomo di Grosseto, dove il calciatore nelle scorse settimane era stato per un sopralluogo.

Per Chiesa è un’estate non banale. Prima l’Europeo con la Nazionale, conclusosi sportivamente in maniera tragica, con l’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera. Poi il calciomercato, con le voci che lo vorrebbero in partenza dalla nuova Juventus di Thiago Motta. Quindi appunto il passo più importante, quello del matrimonio.

Dunque, sabato 20 luglio la cerimonia. La curiosità è tanta, soprattutto per quanto riguarda la presenza di altri volti noti del calcio e vip. Dopo la cerimonia in Duomo, che sarà officiata da un sacerdote amico della coppia, ci sarà il trasferimento degli ospiti al Castello di Vicarello di Poggi del Sasso, nel territorio comunale di Cinigiano, una trentina di km dal capoluogo maremmano.

Qui appunto ci sarà il banchetto nuziale. Menu legato al territorio, per un party allestito da una società di wedding planner, come accade spesso nei casi di matrimoni di personaggi pubblici. Per una festa che andrà avanti fino a tarda notte.