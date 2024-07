I prezzi del matrimonio di Chiesa: quanto costa la festa nel castello in Maremma

Grosseto, 20 luglio 2024 – Matrimoni vip, matrimoni i cui prezzi lievitano a dismisura rispetto a quelli dei comuni mortali. La Toscana è sempre più la terra dei fiori d’arancio dei personaggi famosi. Che in particolare in estate scelgono i dolci paesaggi delle colline per il loro sì.

Il matrimonio di Chiesa: tutti gli aggiornamenti

Una tradizione che si ripete anno dopo anno, una consuetudine sempre più consolidata. Dal Chianti alla Maremma, dal Senese alla Versilia, tante coppie famose coronano il loro sogno d’amore in questi luoghi. E così anche per Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, e della fidanzata Lucia Bramani, modella, laureata in psicologia.

I due hanno scelto la provincia di Grosseto per il matrimonio. Appuntamento al Duomo di Grosseto sabato 20 luglio alle 16 per la cerimonia religiosa. Quindi il trasferimento a una trentina di chilometri da lì, al Castello di Vicarello, in località Poggi del Sasso, nel Comune di Cinigiano.

Una struttura per matrimoni di altissimo livello. Attrezzata per grandi banchetti nuziali e in grado di allestire la festa in ogni sua sfaccettatura, dai fiori alla musica, grazie alla collaborazione con varie aziende.

Il prezzo base per un matrimonio al Castello di Vicarello con più di venti persone è di 140mila euro tutto compreso. Lo si legge sul sito della struttura. Nel prezzo è incluso anche l’affitto esclusivo di uno degli edifici all’interno del castello, che dunque sarà interamente a disposizione degli sposi per un minimo di tre giorni.

Chiesa e la compagna non si sposeranno all’interno del Castello, che comunque, si legge sempre sul sito, ha gli spazi anche per la celebrazione della cerimonia. La struttura può ospitare a dormire 22 persone. Di solito gli sposi invitano per la notte del matrimonio i parenti e gli amici più stretti per il pernottamento. Il Castello può poi ospitare altre cento persone in strutture convenzionate, con anche un servizio di navetta per il trasferimento.

Tra fiori, foto, allestimento, pernottamenti degli ospiti è chiaro che il prezzo base tende a lievitare. Il menu prevede piatti legati al territorio, piatti locali. Poi ovviamente sono gli sposi ad aggiungere pietanze particolari. Quindi c’è la scelta dei vini. Una festa come si deve può dunque arrivare a duecentomila euro.