Matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani: cerimonia e banchetto in Maremma

Grosseto, 20 luglio 2024 – Fiori d’arancio per Federico Chiesa e Lucia Bramani. L’esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale si uniscono in matrimonio. Hanno scelto la Toscana e la Maremma per cerimonia e banchetto nuziale.

Il look degli sposi al matrimonio

Prima la funzione religiosa in Duomo a Grosseto. Transennato l’esterno della chiesa. Parzialmente bloccata quindi una parte del centro storico.

Quanto costa il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani

Alle transenne, fuori dal Duomo, tanta gente che attende l’arrivo degli sposi. Molti sono tifosi juventini, con indosso magliette della squadra bianconera. Nella chiesa intanto fervono gli ultimi preparativi, con i ritocchi agli allestimenti floreali.

La folla fuori dal Duomo di Grosseto e una foto della coppia

Molti i volti noti del calcio e dello spettacolo. Il banchetto nuziale è a una trentina di chilometri di distanza, nelle campagne di Poggi del Sasso, al Castello di Vicarello.

Grande la curiosità tra i grossetani mentre gli ospiti iniziano a radunarsi davanti al Duomo. Fa molto caldo e gli sposi hanno organizzato un punto ristoro dove gli invitati stessi possono dissetarsi in attesa della cerimonia. Fortunatamente c’è un po’ di brezza che in qualche modo attenua la calura. Gli invitati entrano a mano a mano in Duomo.

Diversi minivan neri fanno la spola tra gli hotel dove gli invitati alloggiano e la chiesa grossetana, che si trova in pieno centro storico. L’evento viene sorvegliato dalle forze dell’ordine e da personale di sicurezza privata.

L’ingresso di Federico Chiesa

In completo nero classico, è entrato in Duomo verso le 16.20 Federico Chiesa, accompagnato da alcuni amici. I tifosi hanno urlato il suo nome. In tanti sono radunati di fronte al Duomo. All’ingresso dell’edificio religioso, un addobbo fatto di tanti fiori bianchi. Chiesa ha salutato i fan, attraversando la piazza e avvicinandosi alle transenne, e poi è entrato. Lo sposo è vestito in maniera molto classica, con completo scuro e camicia bianca. Federico Chiesa è stato accompagnato in Duomo (e ha percorso la navata) insieme alla madre Francesca Lombardi, che aveva un vestito lungo sui toni del celeste e un coprispalle.

L’ingresso della sposa

La sposa, Lucia Bramani, arriva in Duomo a Grosseto intorno alle 16.45. Una macchina nera arriva fino alle scale del Duomo. Scendono le damigelle d’onore, tutte con un vestito lungo, semplice, sui toni del rosa champagne. Quindi Lucia Bramani. Ha un vestito bianco classico, con velo, accollato. Dalla piazza scatta un grande applauso per lei dalle tantissime persone che sono alle transenne.

Il padre di Chiesa, Enrico

In completo nero, il padre di Federico Chiesa, Enrico, grande attaccante degli anni Novanta. Tanti tifosi lo hanno salutato all’ingresso in Duomo. Curiosità: molti degli invitati hanno con loro un cappello di paglia, che sembra fornito dagli sposi. I minivan neri continuano intanto a portare gli ospiti di fronte al Duomo.

Il sì degli sposi

Erano le 17.17 quando da dentro il Duomo si è levato un applauso. E’ stato quello il momento del sì degli sposi. A celebrare il rito, un sacerdote amico della coppia.