Le compagne dei giocatori Juve al matrimonio di Chiesa: chi sono e i loro look

Grosseto, 21 luglio 2024 – Il calendario non ha probabilmente dato altre opportunità a Federico Chiesa e Lucia Bramani. Un matrimonio di grande classe il loro in Maremma.

Ma il calciatore sapeva che il 20 luglio i suoi compagni di squadra della Juventus non avrebbero potuto partecipare. Il novello sposo è ancora in vacanza dopo l’Europeo con la Nazionale di Spalletti, peraltro tristemente finito agli ottavi contro la Svizzera.

Ma i calciatori sono tutti in ritiro e affrontano una pesante preparazione in vista della nuova e impegnativa stagione tra campionato, Champions e Coppa Italia. Dunque sono le compagne e le fidanzate a partecipare al matrimonio nel Duomo di Grosseto.

Sono andate in Maremma tutte insieme. E in una foto di Michela Persico, moglie del difensore Daniele Rugani, vediamo quattro wags juventine. Al Castello di Vicarello, sede del banchetto nuziale, hanno posato insieme Tessa Lacovich, moglie del centrocampista Manuel Locatelli; Giulia Bernacci, compagna del centrocampista Fagioli; Michela Persico, moglie del difensore Daniele Rugani e India Simoni, la fidanzata di un altro centrocampista, Fabio Miretti. Per tutte un look classico, da matrimonio. Abito lungo in tessuto leggero con spalline, ognuna con un colore pastello diverso.

Da sin. Tessa Lacovich (moglie di Locatelli), Giulia Bernacci (compagna di Fagioli), Michela Persico (Daniele Rugani) e India Simoni (compagna Miretti)

Le compagne dei calciatori hanno dunque fatto gruppo come accade spesso nei team professionistici. Un modo anche per sostenersi a vicenda. Molte di loro si trasferiscono infatti in altre città al seguito dei consorti e avere una rete di mutuo aiuto può essere importante.

Foto che mostrano come il gruppo bianconero sia unito. E sotto traccia, tra il Duomo di Grosseto e il castello della festa, rimane il futuro calcistico di Chiesa. Rimarrà alla Juventus. Un tifoso, mentre il giocatore al termine della cerimonia passava in auto con la neo sposa, gli ha urlato “Federico rinnova”. Chiedendogli quindi di restare. Lo farà davvero? Intanto tutti si godono la serata di festa.