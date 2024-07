Sorrisi e autografi: Federico Chiesa, il matrimonio con Lucia Bramani, il look degli sposi

Grosseto, 20 luglio 2024 – Un look sobrio, tanti sorrisi. Con Federico Chiesa che non solo saluta i tifosi, ma va poi a firmare autografi e scattare selfie prima che inizi la cerimonia. Alcuni flash dal matrimonio dell’esterno di attacco della Juventus con la modella Lucia Bramani. Come da tradizione, la sposa è arrivata con un certo ritardo in Duomo.

Gli aggiornamenti sul matrimonio

Ritardo perdonato, con un vero e proprio boato della gente comune che la attendeva non appena scesa dall’auto nera di fronte al Duomo.

Lucia Bramani e Federico Chiesa: l'arrivo degli sposi al Duomo di Grosseto per la cerimonia (Foto Aprili)

Quanto costa il matrimonio Chiesa-Bramani

Una sposa molto classica, con il velo, i capelli raccolti e un abito accollato. Per Federico Chiesa vestito scuro, camicia bianca e cravatta grigia. Anche lui ha scelto il rigore della sartoria italiana per i fiori d’arancio.

Molto classico anche il look degli invitati. Le damigelle d’onore di Lucia Bramani, che sono scese con lei dalle auto arrivate di fronte al Duomo, avevano tutte lo stesso abito. Erano in lungo, in rosa champagne. Tutti o quasi gli invitati uomini erano in abito scuro.