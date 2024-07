Federico Chiesa si sposa. Nozze in Maremma con Lucia Bramani

Finalmente sposi, Federico Chiesa e Lucia Bramani diranno il fatidico sì sabato 20 luglio alle 16 nella Cattedrale di Grosseto. Un matrimonio che si preannuncia pieno di vip, in particolare di colleghi del calciatore ex Fiorentina, oggi attaccante dell’Italia e della Juventus. Seguirà, poi, una cena con le famiglie e gli amici più stretti, ma su questo non sono stati ancora svelati i dettagli. Il rinfresco aperto a tutti gli invitati, invece, si svolgerà il giorno prima, venerdì 19 al Castello di Vicarello a Cinigiano. Lucia Bramani ha già festeggiato l’addio al nubilato, è da anni modella e nel 2022 si è laureata in psicologia all’Università Cattolica. I due stanno insieme dal 2021 e Federico ha chiesto la mano alla ragazza questo inverno, precisamente il 23 dicembre dello scorso anno. In quel giorno, infatti, Federico e Lucia hanno dato la bella notizia ai loro follower sui social, con uno scatto in cui sono ritratti sorridenti.