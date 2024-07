“Lei ha visto le mie fragilità”: matrimonio Chiesa Bramani, a Grosseto la cerimonia. Tanti i vip

Grosseto, 19 luglio 2024 – Una grande attesa nel capoluogo maremmano. Grosseto è la città scelta da Federico Chiesa e Lucia Bramani per le loro nozze di sabato 20 luglio. Il calciatore, esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale, convola a nozze con la modella e psicologa. La loro storia è cominciata un paio di anni fa.

“Lei ha visto le mie fragilità”, rivela Chiesa spiegando come la loro unione si è ulteriormente saldata nel periodo, un anno circa, in cui l’atleta ha dovuto affrontare il recupero del grave infortunio al ginocchio. Ma i guai e il periodo nero è adesso alle spalle. Davanti c’è appunto la loro storia d’amore, coronata dai fiori d’arancio.

Ma perché il calciatore e la modella si sposano a Grosseto? Secondo i ben informati sarebbe stato Mario Fei, fisioterapista della Juventus grossetano e angelo custode di Chiesa nel post infortunio al ginocchio a raccontare della bellezza della Maremma. Da qui il calciatore e la futura moglie si sarebbero in qualche modo “innamorati” dei luoghi, tanto appunto da sceglierli per le loro nozze.

La cerimonia sarà alle 16, mentre dopo il sì gli invitati si sposteranno a una trentina di chilometri da Grosseto, a Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano. Dove si svolgerà il banchetto nuziale. Il luogo scelto è il Castello di Vicarello, una location di lusso per eventi e matrimoni celebrata anche dai network internazionali. Un luogo da fiaba, in cui niente sarà lasciato al caso e in cui gli addobbi e il menu saranno di primissimo ordine.

Chi ci sarà al matrimonio? Sono attesi molti volti del calcio, anche se il periodo è particolare, visto che sono iniziati i ritiri in tutte le squadre a ogni livello e che nei weekend scattano anche le amichevoli per molti team. Ma sicuramente saranno tanti i volti del mondo Juve invitati alle nozze. Insieme ad altri personaggi noti che ruotano intorno al mondo del pallone.