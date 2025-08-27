L’attesa dei fan, Lucio Corsi arriva dal mare e si prende l’abbraccio di Porto Ercole

Porto Ercole (Grosseto), 27 agosto 2025 – Arrivano dal mare, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano (pseudonimo di Tommaso Sabatini) e si prendono l’abbraccio di tutti i fan in attesa già dal pomeriggio per assistere al loro concerto sul peschereccio Freccia. Grande emozione. I due artisti salgono sull’imbarcazione allestita ad hoc con pianoforte e amplificatori e inizia la magia. Ma prima hanno dedicato un caloroso saluto al pubblico. Poi l’avvio con, in primis, una nota di affetto: Tommaso Ottomano si è subito diretto da due signori seduti in prima fila: “Scusate, prima devo dare un bacio ai miei nonni”. Poi spazio alla musica mentre in cielo fanno capolino le prime stelle.

In 1500 presenti per godersi uno spettacolo che appassiona grandi e piccini. Ci sono famiglie, adulti, tutti elettrizzati per questo grande evento riuscitissimo nonostante qualche difficoltà iniziale. “Siamo felici di essere riusciti a concretizzare questa iniziativa che l’amministrazione aveva molto a cuore”, ha detto l’assessora alla cultura Chiara Orsini.