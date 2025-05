Violenta lite in famiglia tra padre e figlio, genitore ridotto in fin di vita

Grosseto, 28 maggio 2025 – Una violentissima lite in famiglia, urla e ’schianti’ sentiti anche dagli altri residenti di un condominio in via Podgora, a Grosseto. Un’accesa discussione pare tra padre molto anziano e il figlio sulla sessantina che potrebbe trasformarsi in tragedia, considerando che l'anziano è ricoverato in fin di vita all’ospedale di Siena.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile e della Scientifica per ricostruire che cosa è accaduto nella tarda serata di ieri, al primo piano dell’enorme condominio. Hanno lavorato a lungo per rilevare ogni traccia possibile. Al momento l’ipotesi di reato sarebbe tentato omicidio, ma le condizioni del ferito sono disperate. Appartamento sotto sequestrato e figlio interrogato nella notte in ospedale a Grosseto dove era stato trasferito dopo la violenta lite.