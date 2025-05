’L’ingrato’ di Naspini alle Clarisse

Oggi nel Polo le Clarisse alle 18.30 torna la rassegna ’Aperitivi letterari’ organizzata con l’associazione ’Letteratura e dintorni’: l’autore Sacha Naspini (nella foto) dialogherà con David Berti, per presentare la nuova edizione del suo libro ’L’ingrato. Novella di Maremma’. A tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a [email protected].

Sacha Naspini è uno scrittore e sceneggiatore grossetano, noto per la sua narrativa intensa e inquietante, spesso ambientata in contesti rurali e caratterizzata da uno stile asciutto e realistico. Oltre alla narrativa, Naspini è attivo nel campo del cinema e della sceneggiatura, collaborando alla scrittura di film e serie tv, il suo stile narrativo è spesso definito ’noir rurale’. Con la riedizione di ’L’ingrato’, Naspini ripropone il suo romanzo d’esordio del 2006 che racconta la storia di un maestro elementare che vive in un piccolo borgo maremmano e coltiva una passione segreta per la pittura. Il romanzo esplora temi come l’amore impossibile, la cattiveria sociale e la solitudine dell’artista.