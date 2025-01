Rubano in auto libri su Manzoni, erano destinati agli studenti

Grosseto, 8 gennaio 2025 - Lo ha definito un “momento triste”. Francesco Tarsi, presidente dell’associazione culturale Polis, appena sceso dal suo appartamento ha visto che dal bagagliaio della sua auto erano sparite 38 copie del libro “L’ombra del Manzoni” tre atti unici di Donatella Contini, scrittrice fiorentina, della quale dal 2005 porta in scena l’opera in alcune città italiane e in decine di scuole Medie Superiori. Libri che poi sono stati trovati, perché abbandonati qualche centinaio di metri più in là. “Si tratta di un volume che parla in maniera diretta dei rapporti fra genitori e figli – ha detto Francesco Tarsi – Libri che devono essere diffusi nelle scuole medie della provincia e a cui ad inizio anno 2024/2025 abbiamo proposto la presentazione dell’opera. Certo devo interrogarmi sulla simbologia di questo furto, che ho regolarmente denunciato ai carabinieri”. Tarsi prosegue: “I libri sono stati ritrovati. Oltre alle trentotto copie del bel libro di Donatella Contini, mi hanno sottratto anche una bottiglia di spumante italiano. Volevano i ladri brindare alla rinascita, o forse più realisticamente al funerale del libro, nella nostra società e anche nella scuola? Certo il furto è una nemesi al contrario per me, che nel 1975 creai dal nulla, la biblioteca di Castiglione Della Pescaia, contornata da quattro sale di lettura nelle frazioni del comune, con caratteristiche e modalità che allora erano in anticipo di anni rispetto alle istituzioni analoghe dell’intera Regione Toscana. Certo mi ha fatto più male di quando nell’autunno del 2021 dettero fuoco alla mia Bmw del 1998 che andò completamente distrutta”. Un furto, come detto che lo ha amareggiato molto: “Sul sedile del passeggero avevo lasciato uno zaino in cuoio - ha aggiunto - Mi piacerebbe che Grosseto fosse una città più tranquilla. Rubare dei libri che devono aiutare i ragazzi è una cosa davvero sconvolgente. Affrontare questo tema credo che sia di fondamentale importanza per la crescita dei ragazzi”.