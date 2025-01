Blitz dei ladri per il rame, furto alla cooperativa. Secondo colpo in pochi giorni

Roccastrada (Grosseto), 4 gennaio 2025 – I raid dei ladri non si fermano. In questi ultimi giorni ad essere presa di mira è stata la cooperativa Valle Bruna di cui un altro stabilimento, dopo quello di Sticciano Scalo, è stato preso di mira. Questa volta l’obiettivo dei malviventi era il rame dell’impianto fotovoltaico di Valle Bruna. Da quello che è stato ricostruito dai carabinieri del Norm, insieme a quelli della stazione di Ribolla, che sono intervenuti dopo la segnalazione, sembra che i ladri abbiano sfondato la recinzione con un mezzo per poi impossessarsi del rame che si trova nelle tubature elettriche dell’impianto. Si tratta di un furto ingente dal punto di vista economico. L’azienda dunque nel giro di poco tempo ha dovuto subire due furti da diverse migliaia di euro senza contare i danni che sono anche maggiori. I ladri hanno addirittura “sfilato” il rame nelle tubature elettriche, conoscendo probabilmente il posto dove andare a mettere le mani evitando di farsi male. Diverse centinaia di metri di rame dunque sono scomparse, sia dalle tubature normali che quelle che portano l’elettricità in tutta la struttura. Qualche giorno il furto era avvenuto in maniera diversa: un uomo, con il viso travisato, ha prima rubato un’auto e poi con quella ha sfondato la porta del magazzino nella cooperativa che si trova nel paese di Sticciano Scalo. Il furto è avvenuto in pieno giorno e fortunatamente nel locale non c’era nessuno. Una volta all’interno, il malvivente incappucciato (forse sapeva di essere ripreso dalle telecamere della videosorveglianza) ha rubato l’attrezzatura da potatura della cooperativa e poi si è allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri di Ribolla che stanno indagando anche su quella vicenda. In questi giorni, però, la dirigenza della cooperativa Valle Bruna ha intensificato e cercato di migliorare i controlli in tutte le strutture per evitare che i furti potessero ripetersi.