Ennesimo furto durante la notte. Preso il ladro della sala Eden. Riconosciuto dalle immagini

Grosseto, 2 gennaio 2025 – Anno nuovo, abitudini vecchie. Ma questa volta almeno, un primo, piccolo passo, è stato fatto. Il sesto furto in poco più un mese alla sala Eden, lo storico locale da ballo che si trova sulle Mura Medicee, è stato importante perchè il ladro (almeno di questo ultimo episodio, è stato individuato. Si tratta di un uomo, un moldavo, che oggi sarà processato per Direttissima in tribunale dopo l’arresto avvenuto grazie alla Polizia. L’uomo, dopo aver “visitato” la struttura, è tornato a fare capolino proprio mentre c’era la Polizia insieme ai responsabili della struttura che è gestita da Uscita di Sicurezza.

L’uomo è stato riconosciuto perchè era stato ripreso da una telecamera (privata) messa all’interno proprio da uno dei responsabili del ristorante. “Facciamo un appello alle autorità: lavoriamo insieme per rendere Grosseto sicura e contrastare il crimine”. Lo chiede Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza lancia la sua richiesta, dopo la nuova scorribanda che è avvenuta proprio la notte di San Silvestro.

“Nella notte dell’ultimo dell’anno il locale era chiuso e, nonostante la presenza di molte persone nel centro storico, durante la notte qualcuno si è introdotto nel locale, provocando danni alla struttura e appropriandosi di bevande – ha aggiunto il presidente Terrosi – Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno individuato uno dei presunti responsabili, ma pensiamo che i furti subiti in questi mesi non sia imputabili a un’unica persona. Ringraziamo - prosegue il presidente di Uscita di Sicurezza - le forze dell’ordine per la prontezza del loro intervento, ringrazio i colleghi della cooperativa che si sono attivati subito, ma crediamo che sia necessario prendere in mano, come comunità, la situazione che sta vivendo Grosseto, perché troppi atti di piccola criminalità stanno causando enormi problemi sociali”.