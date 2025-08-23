’Le parole si fanno strada’ al Teatro del Baratto

Ultimo atto del festival ’A Veglia – Teatro del Baratto’, ideato dall’attrice e regista Elena Guerrini nel 2007 e giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, interamente dedicata al tema delle "Sportive", in una celebrazione tutta al femminile.

Questa sera si svolgerà a Orbetello, tra piazza Plebiscito e via Solferino al centro culturale Paragrano, dalle 18.30, ’Le parole si fanno strada’, una conferenza spettacolo in cui sport, genere, media narrazione, rivoluzione e linguaggio saranno al centro del dialogo tra la giornalista sportiva Mimma Caligaris ed Elena Guerrini, direttrice artistica del festival.

Concluderò il festival alle 21.30, al Giardino del Priore, l’attrice Lorenza Fantoni con "Ondina Valla. Oltre ogni ostacolo", il racconto potente e poetico della storia di Ondina Valla, prima campionessa olimpica italiana.

A Veglia – Teatro del Baratto è un festival unico e originale a chilometro 0, che ogni anno si svolge in Maremma, tra Manciano e Orbetello, per cinque giorni di teatro, performance, narrazioni, dialoghi e degustazioni, aperti a tutti: viandanti, turisti, contadini, artisti e abitanti. Tutto questo immersi nel cuore della Toscana rurale, dove il teatro si scambia con il vino e l’arte si mescola alla terra.