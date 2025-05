Le eccellenze da valorizzare ’Promotori del Monte Amiata’. Il progetto con idee per lo sviluppo

E’ sul Monte Amiata che è nata una nuova rete territoriale no profit ideata da Campus Innovazione. Si chiama ’Promotori del Monte Amiata’ e il progetto vede il supporto di agriturismo Le Casaline e Vivarelli Consulting, e l’obiettivo è valorizzare il territorio, trattenere i giovani e rilanciare le imprese.

"Il progetto – spiegano gli ideatori – mira a creare una connessione concreta tra aspiranti imprenditori, aziende locali e comunità dell’Amiata, attraverso un calendario di eventi gratuiti e itineranti. Gli incontri prevedono workshop pratici, tavole rotonde tra imprenditori, testimonianze con sfide progettuali e momenti formativi dedicati ai bandi e ai finanziamenti".

"Dopo tanti anni vissuti tra tecnologia e città, sentivamo il bisogno di tornare alla natura e alla comunità. Sul Monte Amiata – spiega Ivano Greco, fondatore di Campus Innovazione – abbiamo ritrovato lo spirito di condivisione e collaborazione che avevamo conosciuto da ragazzi. Da qui è nata l’idea di costruire qualcosa che non fosse solo nostro, ma che potesse servire al territorio. Con ’Promotori del Monte Amiata’ vogliamo offrire ai giovani un motivo concreto per restare e costruire qui il proprio futuro. Allo stesso tempo, vogliamo aiutare le aziende locali a innovare, crescere, e continuare a investire in questo territorio unico".

Gli eventi formativi pianificati da Campus Innovazione vanno esattamente in questa direzione ed offrono la possibilità a coloro che intendono partecipare ai numerosi incontri messi in programma di affrontare temi ed argomenti di interesse per coloro che desiderano fare impresa e che nell’Amiata, vedono il luogo ideale in cui dare vita alla propria attività. Il calendario prevede un incontro al mese, da ora fino a settembre. Il primo incontro è venerdì 31 alle 14.30 all’agriturismo Le Casaline, a Seggiano, e sono previsti un laboratorio gratuito per aspiranti imprenditori e una sessione collaborativa per giovani e imprenditori con momenti di team building, mentorship e aperitivo di networking. Il progetto si rivolge non solo all’Amiata, ma anche alla Val d’Orcia, alla Maremma, al territorio senese e all’Alto Lazio. Particolarmente indicato per giovani, studenti, disoccupati, artigiani, agricoltori, imprenditori.