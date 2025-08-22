L’audio compromettente: “Non pagherete la Tari se individuate i vandali”

Montieri (Grosseto), 23 agosto 2025 – Il clima politico nel Comune di Montieri si fa incandescente dopo che, nei giorni scorsi, sono iniziate a circolare voci su un presunto audio in cui alcuni membri della giunta comunale discuterebbero di episodi vandalici ai danni di alcuni beni pubblici.

Secondo quanto riferito da diversi cittadini, nell’audio verrebbe anche ipotizzato un presunto ’scambio’: un abbuono totale della Tari 2025 per una famiglia in cambio della collaborazione nell’individuazione dei responsabili.

Le indiscrezioni, non confermate ufficialmente, hanno però già suscitato reazioni durissime da parte del gruppo consiliare di opposizione Vivi Montieri, che, attraverso il consigliere Fabio Gamberucci, ha chiesto chiarimenti immediati al sindaco, Nicola Verruzzi, depositando una interrogazione formale. La speranza del gruppo di opposizione è quello di una smentita da parte del sindaco di Montieri.

«Se quanto sta emergendo trovasse riscontro – ha dichiarato Gamberucci – saremmo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che colpirebbe al cuore la credibilità della Giunta e la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni. Il sindaco ha il dovere morale e politico di fornire una risposta netta e trasparente».

Va sottolineato che gli esponenti dell’opposizione, come confermato dallo stesso consigliere Gamberucci, non hanno ascoltato direttamente l’audio in questione, il cui contenuto resta per ora basato su racconti riportati informalmente da alcuni cittadini. Ciononostante, Vivi Montieri ritiene che il solo emergere di tali accuse richieda un chiarimento urgente e pubblico da parte del primo cittadino. «Il silenzio o risposte vaghe – proseguono dal gruppo di opposizione – non sono accettabili. Se i fatti venissero confermati, l’unica via percorribile sarebbe quella delle dimissioni dell’intera Giunta e dell’apertura di una nuova fase amministrativa».

Il gruppo consiliare conclude ribadendo il proprio impegno a vigilare «con determinazione, nell’esclusivo interesse dei cittadini», chiedendo piena trasparenza in una vicenda che sta alimentando sgomento e tensione all’interno della comunità di Montieri. Al momento, dalla maggioranza non sono giunte repliche ufficiali.

Nicola Ciuffoletti