La festa di Casapound: "Da qui prenderà forma la proposta programmatica"

La festa nazionale di CasaPound Italia, sabato a Grosseto alle 18, sarà il palco da cui prenderà forma la proposta programmatica ‘Remigrazione e Riconquista’. Un appuntamento che vedrà la partecipazione non solo di CasaPound, ma anche di Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani: realtà che negli ultimi mesi hanno dato vita a iniziative comuni e mobilitazioni in numerose città italiane, da Verona a Padova, da Bologna a Varese, passando per La Spezia e Brescia.

E’ quanto dicono gli organizzatori dell’evento in programma da domani a domenica nel residence ’Il Tombolo’, a Principina a Mare, e che – come ogni anno – non è aperto al pubblico.

"Sul palco – spiegano ancora gli organizzatori – interverranno, tra gli altri, la scrittrice e giornalista Francesca Totolo e Marco Scatarzi per la casa editrice Passaggio al Bosco. Per la parte politica, prenderanno la parola Luca Marsella (CasaPound Italia), Ermanno Durantini (Rete dei Patrioti), Ivan Sogari (VFS) e Jacopo Massetti (Brescia ai Bresciani).

"Vogliamo trasformare la remigrazione in un progetto concreto e condiviso – dichiara Luca Marsella – attorno al quale costruire una battaglia nazionale che unisca movimenti, associazioni e cittadini che non hanno mai abbassato la testa davanti all’immigrazione di massa. Da Grosseto partirà un percorso fondato su radici solide: identità, sicurezza e riconquista delle nostre città". "La remigrazione – prosegue Marsella – non è più uno slogan ma la base per una nuova stagione politica. Identità e comunità saranno le bussole, l’unità sarà la nostra forza. Oggi il governo tradisce ogni promessa, spalancando le frontiere con 500.000 ingressi previsti dal decreto flussi e rilanciando persino lo ius scholae. A chi non si è mai arreso e a chi è deluso da queste scelte vogliamo offrire un’alternativa: un fronte compatto sul tema che da settembre darà il via a quella che definiamo senza esitazioni la riconquista".