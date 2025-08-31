La Cantina Meraviglia nell’ex cava di Cariola

Era il 2017 quando venne annunciato il progetto, il 2019 quando sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della cava, il 2021 quando è partita l’opera di costruzione. Dopo 1.125 giorni di costruzione, è stata inaugurata la nuova Cantina Meraviglia, il più ambizioso progetto architettonico ed enologico del Gruppo Abfv Italia - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards in Toscana, a Bolgheri. Incastonata all’interno dell’ex cava di Cariola la struttura rappresenta un unicum nel panorama vitivinicolo italiano: un luogo dove paesaggio, vino, architettura e sostenibilità si integrano in modo armonico e profondo. Un progetto di riqualificazione territoriale che è una dichiarazione d’amore al territorio: la cantina è frutto della visione dell’imprenditore Alejandro Bulgheroni (nella foto), mosso dalla volontà di restituire bellezza e valore a un luogo ferito e dimenticato, trasformandolo in un simbolo di rinascita territoriale e culturale. Firmata dallo Studio Bernardo Tori con la consulenza ingegneristica di Niccolò De Robertis (Aei Progetti), la cantina si sviluppa su tre livelli, seguendo l’orografia naturale della cava. Con 7.000 mq di spazi produttivi e tecnologici, una terrazza panoramica che guarda il mar Tirreno e un tetto verde immerso nella macchia mediterranea, l’edificio si fonde nel paesaggio senza alterarlo, rispettando i margini della cava.