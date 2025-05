La Bandiera Blu. Il vessillo della qualità. Solo conferme sulla costa maremmana

Sono 246 località costiere e 84 gli approdi turistici in Italia che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025, tra questi spiccano anche quattro conferme maremmane. La bandiera blu sventola sul litorale di Follonica, su Castiglione della Pescaia (Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo), sui litorali di Marina di Grosseto e Principina a mare e sulla Fertilia, Puntata, Osa-Albegna, Giannella e Tagliata nel territorio comunale di Orbetello. Ad assegnare le bandiere blu la Foundation for Environmental Education (Fee).

"Un obiettivo raggiunto lavorando con costanza e serietà giorno dopo giorno – dichiara la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi –. Un lavoro di squadra che impegna pubblico e privato a migliorare continuamente i propri servizi per essere all’altezza delle richieste e delle esigenze dei cittadini che vivono nel territorio e dei turistici che scelgono di frequentarlo ogni anno. Siamo orgogliosi di poterci fregiare da 26 anni di questo vessillo che è simbolo riconosciuto a livello internazionale di eccellenza, di qualità e di sostenibilità ambientale".

Sempre più rigorosi e complessi i criteri da rispettare per ottenere il riconoscimento Fee. Il Piano di Azione per la Sostenibilità presentato dal Comune di Castiglione della Pescaia soddisfa tutti gli obiettivi di salvaguardia ambientale richiesti che vanno dall’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la qualità delle acque di balneazione e la pulizia delle spiagge, la sicurezza di turisti e bagnanti, l’accessibilità, la manutenzione dell’arredo urbano, la mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche, la promozione e comunicazione dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile.

A Orbetello sono state premiate tutte e sei le spiagge per il terzo anno consecutivo. "Oggi giornata di grande soddisfazione per il nostro territorio, per i nostri operatori turistici e per la nostra amministrazione – dice il sindaco Andrea Casamenti –. Il riconoscimento, che arriva per il terzo anno consecutivo, è un segno tangibile che il nostro territorio è sempre stato e resti un’eccellenza balneare, sia dal punto di vista ambientale che dei servizi".

L’assessore al Turismo e Demanio di Follonica Stefano Boscaglia ha aggiunto: "La Bandiera Blu è il frutto di una visione strategica che mette al centro la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Continueremo a lavorare per migliorare l’offerta turistica, promuovendo iniziative che coniughino sviluppo economico e rispetto per l’ambiente".

