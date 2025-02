Tragedia della strada, muore sottufficiale dell’Aeronautica in un incidente

Grosseto, 25 febbraio 2025 – Lutto anche in Toscana per l’incidente mortale accaduto in Sardegna, nel sud dell’isola, sulla statale 198. Davide Camedda, 43 anni, sottufficiale dell’Aeronautica, è morto nello scontro frontale tra la sua moto e un camion.

Camedda era tornato da poco sull’isola. Originario di Cabras, aveva vissuto a lungo a Grosseto, dove aveva lavorato alla base del Quarto Stormo. Un incidente che lascia attonito il capoluogo maremmano, dove Camedda era molto conosciuto. Lo scontro è avvenuto nella giornata di lunedì 24 febbraio.

Nel tempo libero il sottufficiale supportava il Country Paradise, un centro di recupero animali di Grosseto. Dopo l’incidente sono stati subito chiamati i soccorsi ma per il centauro non c’è stato niente da fare. Profondo il cordoglio anche in Toscana.

"Con grande tristezza – si legge in una nota dello stesso Country Paradise – abbiamo appreso la notizia della morte, in seguito ad un grave incidente, del giovane sottufficiale dell’Aeronautica Militare Davide Camedda. Davide era di servizio al 4. Stormo nonché insostituibile amico del Country Paradise Grosseto dove ha dedicato il suo tempo libero per il bene degli animali”.

Camedda lavorava adesso nel poligono militare di Perdasdefogu. Era un grande appassionato di moto.