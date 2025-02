Tragico incidente a Riparbella: uomo incastrato nell’abitacolo, muore nello scontro frontale con un camion

Riparbella (Pisa), 24 febbraio 2025 – E' di un morto e due feriti il bilancio di uno scontro frontale tra un camion e due auto avvenuto questa mattina, verso le 8.30, sulla strada statale 68 di Val Cecina, in località Riparbella, in provincia di Pisa. Il conducente di un'auto è rimasto incastrato e poco dopo è deceduto. Nella seconda auto sono rimasti incastrati due passeggeri, che feriti e coscienti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Deviazioni e percorsi alternativi: per chi proviene da Casino sulla SP14, per chi proviene dalla SP29 e sulla SS68 sulla SP13.