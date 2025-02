Bolognesi stroncato da un malore mentre va in bici, il lutto del volley

Buti (Pisa), 24 febbraio 2025 – L’ex pallavolista professionista Massimiliano Bolognesi è morto ieri mattina per un malore improvviso mentre stava facendo un’escursione in mountain bike sul monte Serra. La tragica notizia è rimbalzata nel giro di poco tempo a Calci, il suo paese d’origine, Santa Croce, dove aveva giocato negli anni Ottanta nei Lupi in A1 e A2 e in tutto il mondo del volley provinciale, regionale e nazionale. Bolognesi avrebbe compiuto 60 anni il 27 febbraio. Lascia il figlio 17enne, la moglie, familiari e parenti in un dolore atroce.

Erano da poco passate le 10 quando l’ex pallavolista si è sentito male. Con lui lo zio settantenne e alcuni amici e appassionati di escursioni in bicicletta sul monte Pisano. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 10,30 nei pressi della località il Sorbo, in una zona impervia del versante butese del Serra. Il ciclista è stato raggiunto dai pompieri e dal personale del 118 e dell’elisoccorso Pegaso. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche Eli/Drago reparto volo dei vigili del fuoco che ha trasportato la salma al campo sportivo di Buti dove si trovavano già alcuni familiari e parenti di Bolognesi e da dove è stata poi trasferita alla medicina legale di Pisa.

Con un post sulla propria pagina social la società Ambra Cavallini esprime “grande dolore per la scomparsa improvvisa di Massimiliano Ghimenti, allenatore della nostra società dal 2009 al 2014”. “Vogliamo esprimere il nostro più profondo cordoglio per questa perdita – aggiunge l’Ambra Cavallini – Massimiliano è stato una persona di grande integrità, preparata e appassionata del suo lavoro. L’intera famiglia Ambra Cavallini si stringe con affetto e solidarietà alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Dolore anche a Santa Croce, nella grande famiglia dei Lupi, dove Bolognesi aveva giocato negli anni Ottanta, in particolare nella stagione 1985-1986 in A1 come vice del cecoslovacco Sikora e l’anno dopo, in A2, come secondo di Bastianelli. Bolognesi giocò insieme a Nassi e Zecchi (anch’essi scomparsi negli anni scorsi), Hoag, Innocenti, Berti, Nieri, Ciulli, Toniazzi, Piccioni, Ninci e Ventura. Persona sorridente e gioviale, Massimiliano Bolognesi a Santa Croce viene ricordato come un amicone di tutti. Aveva giocato in molte squadre toscane (oltre ai Lupi a Livorno, Sesto Fiorentino, Pisa e Viareggio), in Sardegna a La Maddalena e La Spezia.