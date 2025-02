Il malore, poi la morte: tragedia durante un giro in bicicletta, era un ex pallavolista

Buti (Pisa), 23 febbraio 2025 – Tragedia nei boschi del Monte Serra: un uomo di 59 anni, Massimiliano Bolognesi, ex pallavolista, è morto durante un giro in bicicletta insieme agli amici. Sono stati loro a dare l’allarme dopo aver visto l’uomo perdere i sensi.

Inutile ogni tentativo di rianimazione. I soccorsi sono stati chiamati subito, è intervenuto anche l’elicottero Pegaso. Ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Una domenica tragica per la provincia di Pisa e per il mondo della pallavolo.

Massimiliano Bolognesi era di Calci e stava per compiere sessant’anni. Da appassionato sportivo nella mattina di domenica aveva organizzato un giro sulle due ruote insieme ad altre persone. Proprio durante la gita la tragedia. Con i cellulari, gli amici hanno chiamato il 118.

Il gruppo era in quel momento in località Prato a Giovo. Una zona conosciuta dagli amanti del trekking, con sentieri perfetti per stare all’aria aperta. I soccorsi, appunto, sono stati inutili. La notizia della morte di Bolognesi si è sparsa in pochissimo tempo a Calci e in tutta la provincia di Pisa. L’uomo era un ex pallavolista.

Aveva militato in diverse squadre toscane e nazionali tra B2 e A2. Lascia la moglie e un figlio. Dopo aver chiuso la carriera sul campo come giocatore, aveva intrapreso quella come allenatore. Profondo il cordoglio negli ambienti sportivi.

"Tutta la Pallavolo Casciavola – si legge in una nota, tra quelle che arrivano da parte di molte squadre – si stringe in un forte abbraccio alla famiglia Bolognesi per la tragica ed improvvisa scomparsa di Massimiliano, ex giocatore, poi diventato allenatore che durante il suo percorso in panchina ha indossato anche i colori rossoblù”.