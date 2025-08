Incidente nella notte a Scarlino: quattro feriti, tra cui due minorenni

Scarlino (Grosseto), 1 agosto 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla Strada delle Collacchie, nel comune di Scarlino, in provincia di Grosseto. Erano le 1:02 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura e una minicar si sono scontrate violentemente.

L’impatto ha causato il ferimento di quattro persone. Si tratta di un uomo di 55 anni e di un ragazzo di 18 anni, entrambi trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Coinvolti anche due minorenni: uno è stato classificato in codice 2, mentre l’altro in codice 1, il più leggero nella scala dell’emergenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell’Asl Toscana Sud Est, l’automedica di Follonica e le ambulanze della Misericordia di Buriano, della Pubblica Assistenza di Follonica e della Pubblica Assistenza di Massa Marittima. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.