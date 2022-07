Incendio a Cinigiano: riprendono le fiamme. In azione 4 elicotteri e 2 Canadair

Cinigiano (Grosseto), 26 luglio 2022 - Il fronte incendio in Toscana non si arresta, nella notte del 25 luglio ci sono state alcune riprese di focolai che hanno continuano a bruciare anche nella mattinata del 26 luglio. Sul posto sono intervenuti 50 tra uomini e donne del corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati sul cratere. Da una nota i vigili del fuoco fanno saperwe "In base alle zone di azione dei mezzi aerei come i Canadair e gli elicotteri, l'alimentazione di energia elettrica potrà subire distacchi per permettere gli sganci d'acqua in totale sicurezza".

Sul posto stanno operando diverse squadre sia di terra che d'aria: "Abbiamo un bel dispiegamento di forze. I mezzi aerei, 4 elicotteri e 2 Canadair, stanno operando dalle prime ore del mattino ancora sulle posizioni di intervento della notte. I mezzi a terra sono a presidio del territorio". Così sui social stamani Romina Sani, sindaco di Cinigiano (Grosseto), nel cui territorio da domenica si è sviluppato un incendio che a ieri aveva già distrutto 500 ettari.

"Nel pomeriggio di ieri c'erano state nuove evacuazioni a causa della ripresa di alcuni focolai per il vento. In serata e nel corso della notte varie squadre dei vigili del fuoco si sono distribuite lungo le zone di maggior criticità, a presidio delle abitazioni isolate", spiega sempre la sindaca sui social, aggiungendo: "Anche le squadre Aib Regione Toscana continuano a lavorare, coadiuvate da una squadra specializzata nella gestione del fuoco per perimetrare l'area sotto il Poggio Formicone. Sul posto, in supporto, le autobotti del Comune di Grosseto, dell'Aeronautica e del Savoia".

Nella giornta di del 26 luglio è prevista la regolare ripresa del servizio di trasporto pubblico spiega Sani, "c'è la ripresa di Autolinee Toscana nella tratta Arcidosso Paganico per Cinigiano e Sasso d' Ombrone. Il pullman non attraverserà il paese di Cinigiano per motivi logistici e di sicurezza, quindi le fermate sono in prossimità della caserma dei carabinieri e nella circonvallazione. Gli eventi del calendario estivo manifestazione sono annullati fino a domenica 30 luglio perché il personale del Comune è impegnato nelle attività di protezione civile".