Incendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo

Grosseto, 9 settembre 2025 – Un furgone adibito a camper che si incendia e una coppia che ha solo il tempo di scendere dal mezzo, poi divorato dalle fiamme. Accade poco fuori Grosseto, a Roselle, sulla Ss 223, la Siena Grosseto, in direzione Siena. Le due persone a bordo, una coppia di nazionalità tedesca, hanno fatto in tempo solo a uscire dal camper dopo aver visto del fumo che usciva dal retro.

A quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. La statale è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio. La carcassa è stata poi rimossa.