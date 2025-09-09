Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaIncendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo
9 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Incendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo

Incendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo

Paura nella giornata di martedì 9 settembre. Intervento dei vigili del fuoco. Il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme

Incendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo
Per approfondire:

Grosseto, 9 settembre 2025 – Un furgone adibito a camper che si incendia e una coppia che ha solo il tempo di scendere dal mezzo, poi divorato dalle fiamme. Accade poco fuori Grosseto, a Roselle, sulla Ss 223, la Siena Grosseto, in direzione Siena. Le due persone a bordo, una coppia di nazionalità tedesca, hanno fatto in tempo solo a uscire dal camper dopo aver visto del fumo che usciva dal retro.

A quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. La statale è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio. La carcassa è stata poi rimossa. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata