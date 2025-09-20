Incendio di un’auto a metano: si salvano padre e figlio, che escono e danno l’allarme

Follonica, 20 settembre 2025 – Paura sulla Variante Aurelia non lontano da Follonica per un’auto a metano che ha preso fuoco. Padre e figlio che erano a bordo si sono salvati: non appena visto il fumo, hanno accostato e sono scesi dando l’allarme. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. A intervenire, i vigili del fuoco di Follonica.

La termocamera con cui i vigili del fuoco hanno controllato la temperatura del serbatoio dell'auto

L’auto, una Citroen C4 monovolume è andata praticamente distrutta. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta verificando le condizioni di salute degli occupanti, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area anche tramite l’utilizzo di termocamera per la verifica della temperatura del serbatoio di gpl dell’auto e scongiurando la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante. Per diversi minuti la circolazione è stata interdetta. A regolare il traffico e a svolgere i rilievi sull’incendio la polizia stradale.