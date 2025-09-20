Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Grosseto
Incendio di un'auto a metano: si salvano padre e figlio, che escono e danno l'allarme
20 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Incendio di un’auto a metano: si salvano padre e figlio, che escono e danno l’allarme

Follonica, paura sulla Variante Aurelia in direzione Roma. Intervento dei vigili del fuoco, che spengono le fiamme. Accade nel primo pomeriggio di sabato 20 settembre

L'auto che ha preso fuoco sull'Aurelia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco

L'auto che ha preso fuoco sull'Aurelia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco

Per approfondire:

Follonica, 20 settembre 2025 – Paura sulla Variante Aurelia non lontano da Follonica per un’auto a metano che ha preso fuoco. Padre e figlio che erano a bordo si sono salvati: non appena visto il fumo, hanno accostato e sono scesi dando l’allarme. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. A intervenire, i vigili del fuoco di Follonica.

La termocamera con cui i vigili del fuoco hanno controllato la temperatura del serbatoio dell'auto

L’auto, una Citroen C4 monovolume è andata praticamente distrutta. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta verificando le condizioni di salute degli occupanti, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area anche tramite l’utilizzo di termocamera per la verifica della temperatura del serbatoio di gpl dell’auto e scongiurando la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante. Per diversi minuti la circolazione è stata interdetta. A regolare il traffico e a svolgere i rilievi sull’incendio la polizia stradale. 

