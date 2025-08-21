Il Grifone non punge . Vince 0-2 la Pistoiese

Il Grosseto cede per 2-0 alla Pistoiese nell’amichevole di lusso giocata ieri allo Zecchini. Due squadre, messe in campo con schieramenti inediti, che si sono affrontate a viso aperto, con un gioco, a tratti piacevole, ma poco efficace. Al 7’ il vivace Biagi impegna nella respinta a terra il portiere Cardelli; dopo due minuti stessa situazione di gioco. Nei primi venti minuti gli arancioni appaiono più pronti, più incisivi e più reattivi in mezzo al campo. Al 27’ vanno vicini al gol: su cross da destra Pellegrino calcia a botta sicura, Cardelli respinge d’istinto. Al 43’ Polvani, sugli sviluppi di un angolo, di testa, manda la sfera di poco a lato.
Il Grosseto, impacciato nella costruzione del gioco, chiude la prima frazione senza una conclusione nello specchio della porta. Nella ripresa, dopo appena tre minuti, la Pistoiese passa: Pinzauti raccoglie una corta respinta di Cardelli sul tiro del dinamico Diallo. Pistoiese padrona del campo nonostante i cambi effettuati da mister Indiani. Nell’ultimo quarto d’ora il Grifone sembra più deciso e attacca con maggiore decisione. Ma proprio nel finale gli arancioni raddoppiano con Maldonado direttamente su punizione.
GROSSETO: Grosseto: Cardelli, Della Latta, Marzierli, Disanto, Riccobono, D’Ancona, Sartorelli, Cichy, Bellini, Ampollini, Brenna. A disp.: Musardo, Corallini, Cretella, Sacchini, Gerardini, Sabelli, Shenaj, Carlotti, Benedetti, Gonnelli, Ciraudo. All.: Indiani.
PISTOIESE: Arlanch, Pellegrino, Accardi, Bertolo, Alluci, Biagi, Polvani, Campagna, Pinzauti, Cuomo, Diallo. A disp.: Giuliani, Valentini, Gennari, kharmoud, Simeri, Venturni, Baragli, Kovalenko, Alagna, Maldonado, Sciortino, Rossi, Costa Pisani, Russo. All.: Andreucci.
Arbitro: Fantoni del Valdarno (Mori-Bo).
Reti: 3’ st Pinzauti, 45’ st Maldonado