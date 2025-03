Il futuro del turismo. Crocieristica, due incontri

Due incontri a tema nautica si terranno oggi e sabato 15 marzo sul promontorio.

Si parte questa mattina alle 10 con "Migliorare per crescere, il futuro della crocieristica all’Argentario", in cui il progetto PortArgentario e il Comune del promontorio, in collaborazione con Risposte Turismo, organizzano un convegno dedicato al turismo delle navi da crociera, che quest’anno vedrà oltre 20mila passeggeri sbarcare sul territorio. Visto l’appeal che il progetto sta prendendo nel corso degli anni, ci sarà quindi la possibilità di assistere all’evento che mette in risalto l’accoglienza e le prospettive per questo tipo di turismo. La rassegna si terrà all’interno dell’ex Aeronautica, nella nuovissima Casa del Popolo ristrutturata dal Comune stesso. Alle 10 inizieranno gli accrediti e alle 10.30 ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Arturo Cerulli e di Theodora Riga, presidente di MedCruise, per proseguire poi con tutti gli ospiti. Sabato 15 marzo alle 9.30, all’Argentario Golf Resort, si parlerà invece di "Strategie per la nautica: crescita, innovazione e regole per un settore in evoluzione", incontro organizzato da Cna Grosseto, in collaborazione con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e l’Osservatorio nazionale sull’economia del mare - Ossermare e il Consorzio Navigo.

Il tema sarà l’approfondimento dei temi chiave della nautica, a partire dai dati raccolti e analizzati dall’Osservatorio. Saranno illustrate le prospettive dell’economia del mare e il ruolo delle microimprese e dei servizi nel turismo nautico, con un focus sulle novità legislative, incluse le recenti evoluzioni del Codice della navigazione e sulle nuove regolamentazioni per il diporto. Saranno poi analizzate le strategie per valorizzare il settore, a livello locale e nazionale, con il contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni e sarà presentato il progetto di revisione del Codice Ateco a cui sta lavorando Cna Nautica. Infine, un momento di approfondimento sarà dedicato all’innovazione tecnologica e alla formazione, come elementi di sviluppo del settore. Attraverso il confronto con esperti, imprenditori e professionisti, saranno esplorate le opportunità di crescita, le innovazioni tecnologiche e le eccellenze del comparto.

Andrea Capitani