Il ’colpo’ dell’Atlante. Schettino in prestito

A Grosseto arriva (in prestito) anche Alessandro Schettino per un Atlante ancor più competitivo e deciso a far parlare di sé in positivo nella prossima avventura in Serie A2 Elite. La retroguardia biancorossa guadagna solidità e carattere. Alessandro Schettino, centrale classe 2005: ecco chi farà compagnia a Yamoul nella nuova esperienza in biancorosso. Reduce dalla promozione in Serie A ottenuta con la CDM Genova, ma rientrato per fine prestito alla L84 allo scoccare del 30 giugno scorso, il giovane difensore è ora in forza al Grosseto: capacità indiscusse, talento cristallino, personalità da vendere.