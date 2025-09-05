L'attenzione sul ceto medio

L'attenzione sul ceto medio
CronacaIl ’colpo’ dell’Atlante. Schettino in prestito
5 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
Il ’colpo’ dell’Atlante. Schettino in prestito

L’ex capitano della Nazionale under 19 di calcio a 5 è arrivato a Grosseto. L’ultimo colpo di mercato dell’Atlante Grosseto è Alessandro Schettino (foto). La formazione di A2 Elite di calcio a 5 ha iniziato la preparazione atletica da alcuni giorni e il tecnico D’Urso potrà contare anche con il ventenne centrale di proprietà della L84 ma che nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A della Cdm Genova. Schettino, dunque, è arrivato in Maremma seguendo Yamoud Fahd che aveva inaugurato le importanti operazioni di mercato che hanno visto il club biancorosso prendere adesso anche l’ex capitano della Nazionale Under 19.

A Grosseto arriva (in prestito) anche Alessandro Schettino per un Atlante ancor più competitivo e deciso a far parlare di sé in positivo nella prossima avventura in Serie A2 Elite. La retroguardia biancorossa guadagna solidità e carattere. Alessandro Schettino, centrale classe 2005: ecco chi farà compagnia a Yamoul nella nuova esperienza in biancorosso. Reduce dalla promozione in Serie A ottenuta con la CDM Genova, ma rientrato per fine prestito alla L84 allo scoccare del 30 giugno scorso, il giovane difensore è ora in forza al Grosseto: capacità indiscusse, talento cristallino, personalità da vendere.

