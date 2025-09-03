I primi novant’anni del preside Sartori. Domani festa al Carducci

Per i suoi ’primi’ 90 anni, i suoi vecchi insegnati hanno deciso di coinvolgerlo in una festa. Ed è stata molto partecipata perchè Pierluigi Sartori, da tutti conosciuto come il ’Preside’ è rimasto nel cuore di tutti quelli che hanno lavorato con lui. Gli insegnanti, domani, hanno deciso di invitare al bar Carducci intorno alle 18 il loro preside Pierluigi Sartori per un aperitivo. Per festeggiare tutti insieme un grande traguardo.

"Il carissimo preside Pierluigi Sartori ha raggiunto nel mese di agosto i suoi primi 90 anni – ha scritto Dino Giannetti, uno dei professori che ha pensato a questa festa – molti dei quali trascorsi nell’ambito scolastico con effettiva presenza e grande passione, sempre il primo ad entrare ed ultimo ad uscire, saggio e concreto ha diretto l’Istituto Professionale ’Luigi Einaudi’ di Grosseto".

"Il preside è stato uno degli artefici quando, intorno agli anni ’90, nell’istituto c’erano 1700 alunni e 76 classi, infondendo in noi insegnanti e a tutti quelli che lavorano fianco a fianco con lui – prosegue il professor Dino Giannetti nella sua lettera inviata a La Nazione – ed in tutti gli alunni una voglia di partecipazione e di assidua continuità a tutte le iniziative scolastiche. Lo ringraziamo enormemente con tutto il cuore. Auguri ’Presidone’".