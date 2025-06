Mimmo Paladino cittadino onorario. Poggibonsi si ‘coccola’ l’artista

"Merito di un gruppo di veri carbonari dell’arte, capaci di propormi un qualcosa di insolito per un luogo magico: la Fonte delle Fate". Fresco di cittadinanza onoraria di Poggibonsi da parte della sindaca Susanna Cenni, Mimmo Paladino rivolge un tributo a Mario Cristiani e all’équipe di Arte continua, organizzatori della rassegna Arte all’Arte, nel cui ambito, alla terza edizione, il maestro campano originario di Paduli, classe 1948, realizzò I dormienti. Opera poi donata nel 2000 alla città: la ricorrenza dei venticinque anni da quell’evento, unita all’atto di formale appartenenza alla comunità per Paladino. Sala Quadri di Palazzo comunale affollata: il caldo non frena la partecipazione dei poggibonsesi decisi ad aderire agli intenti di una città "convinta di andare avanti nel percorso di valorizzazione nell’arte contemporanea", come ha spiegato in apertura l’assessora alla cultura del Comune, Elisa Tozzetti. Tra i presenti c’è chi ricorda, quasi trenta anni or sono, la cittadinanza onoraria alla grande sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico, poggibonsese per radici di madre (la pittrice Leonetta Pieraccini). Da una signora del cinema a un maestro in grado di fondere più linguaggi artistici e di accompagnarli nelle strade, quasi a volerli prendere per mano e indicare loro una via. "Del resto l’arte trova il suo spazio nella vita quotidiana delle persone - osserva Cristiani - non in luoghi chiusi. Esistiamo attraverso la cultura e l’arte, così tutti possono contribuire a tutelare gli elementi che costituiscono il patrimonio pubblico". La sindaca Cenni sottolinea il riconoscimento della cittadinanza a Paladino grazie alla condivisione unanime di tutti i gruppi consiliari. "Grazie ad Arte continua non solo per aver promosso l’iniziativa - aggiunge Cenni - ma per l’impegno per la crescita culturale di tutta la Valdelsa. Non a caso sono qui i rappresentanti delle istituzioni del circondario". A testimonianza di un legame che attraversa i decenni tra Paladino e Poggibonsi sono intervenuti ieri pomeriggio i sindaci Marcello Gentilini, Fabio Ceccherini, Luca Rugi e con loro, idealmente, anche Lucia Coccheri e David Bussagli, assenti nell’occasione a causa di impegni in precedenza assunti. Le celebrazioni, nel programma de Le città del futuro a cura di Arte continua, in collaborazione con Fondazione Elsa e patrocinio del Comune, proseguono oggi. Alle 10, nel nuovo spazio aperto da Arte Continua insieme con Culture Attive, Ottovolante e LaGorà, in piazza Fratelli Rosselli angolo via Sandro Pertini, dedicato ai progetti di didattica dell’arte.

Paolo Bartalini