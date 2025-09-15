Grifone, bene allo Zecchini. Decide un gol di Benedetti

SERIE DIl Grosseto di mister Indiani al debutto casalingo in campionato in questa stagione ha avuto ragione (gol di Benedetti nella ripresa) di un ostico Foligno allenato da Manni presentatosi in Maremma deciso a ben figurare. In campo si affrontano a specchio, anche se nel corso della gara i due tecnici cambiano spesso modulo. I padroni di casa trovano il primo affondo con l’attaccante Benedetti: il suo diagonale da destra, però, manda il pallone di poco a lato della porta difesa da Rossi.

Le due formazioni, ben attrezzate, si controllano pensando molto all’aspetto difensivo anche se il gioco non decolla. Al ’8’ Della Latta effettua un salvataggio importante in fase di recupero mandando la sfera in calcio d’angolo. Da due squadre così importanti ci si attende qualcosa di più. Al 35’ il Foligno si fa vedere con Settimi autore di uno slalom sulla fascia sinistra, ma sbaglia nella conclusione. Gioco un po’ sconclusionato da parte dei padroni di casa che non riescono ad organizzare azioni efficaci mentre gli ospiti di mister Manni si difendono con ordine ed appaiono più determinati.

Nel recupero del tempo il difensore Ampollni sbroglia una situazione che si era fatta pericolosa davanti al portiere Cardelli. In avvio di ripresa i due tecnici non effettuano sostituzioni. I padroni di casa appaiono più disinvolti e più determinati ed il gioco ne guadagna. Al 7’ il Grosseto sblocca il risultato e passa in vantaggio. E’ bomber Benedetti che, da un suggerimento da destra, stoppa la palla, si gira e calcia trovando l’angolino lontano. Passati in svantaggio i "falchetti" cercando di reagire e con Ceccuzzi che al 15’ con un bolide fa fuori area manda la sfera di poco a lato. Mister Indiani, poi, effettua tre sostituzioni. Le squadre si allungano ed il Grosseto va vicino al raddoppio con Sacchini la cui conclusione viene deviata in angolo dal portiere Rossi. Grosseto in avanti e Foligno che si affida a delle ripartenze, ma il risultato non cambia nonostante il forcing finale degli umbri.

Paolo Pighini