Goodman e Piromallo in concerto

Domani alle 18 nella ex chiesa dei Bigi l’associazione ’Musica & Vita Aps’, con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto presenta ’Impressioni di settembre’, un pomeriggio di emozioni in musica e poesia dal barocco al novecento. Sarà presente il pianista e compositore italo americano Keith Goodman (nella foto), diplomato in pianoforte, composizione, direzione d’orchestra, musica corale e strumentazione per banda. Dopo molti anni di assenza ritorna a Grosseto dove nel 2008 era stato premiato come compositore al teatro degli Industri, nell’ambito della prestigioso concorso ’Respighi’. Keith Goodman eseguirà musiche di Byrd, Scarlatti, Mozart, Puccini, Scriabin, dello stesso Goodman e Poulenc. Di casa invece il compositore e pianista Francesco Iannitti Piromallo, che chiuderà il pomeriggio musicale, con brani di Bach, Chopin, Debussy, ed altri di sua stessa composizione. Alla magia delle note si alterneranno le letture di brani poetici ispirati alla natura ed alle sue meraviglie, da parte dell’attore e regista Giacomo Moscato, che con la sua intensa ed appassionata interpretazione ci farà rivivere le magiche atmosfere, le emozioni, le luci ed i colori di fine estate e la magia dell’autunno con le sue nostalgie ed i suoi paesaggi sognanti. Per informazioni e prenotazioni 347 5152908.