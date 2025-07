Raffica di furti in città: porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli

Follonica, 26 luglio 2025 – Notte di furti a Follonica. Due le scorribande che sono state registrate dai carabinieri, che hanno raccolto le denunce e stanno indagando per individuare i responsabili. Il primo è stato al ristorante “Da Gastone” in via Roma. Il locale, che si trova vicino alla rotonda del Parco Centrale, è stato ‘visitato’ la notte tra giovedì e venerdì. Ad accorgersi il titolare insieme ad una dipendente che è andato ad aprire il locale di buon mattino: hanno notato la porta d’ingresso divelta e il registratore di cassa sfasciato e lasciato ormai inutilizzabile sul pavimento. Insieme a tutti i cassetti sottosopra del bancone. Furto che però non ha fruttato niente: l’incasso era stato portato via dopo la chiusura. Si tratta del quarto furto in poco tempo subito dall’attività.

L’altro furto è avvenuto alla pasticceria Pecchia che si trova in via Matteotti vicino alla stazione ferroviaria. I ladri sono entrati dalla porta del laboratorio, trovata sfondata. Alla fine il bottino è stato di 11 euro, ovvero il fondo della cassa. Anche in questo caso i carabinieri stanno indagando anche visionando le telecamere della videosorveglianza della zona che potrebbe aver ripreso i ladri. Ma le serate follonichesi non sono solo furti e scorribande: sabato scorso c’è stata una gigantesca rissa in piazza Vittorio Veneto: ad affrontarsi ragazzi e ragazze, non solo stranieri. Dice che sia volata anche qualche bottigliata che ha ferito alcuni contendenti che sono andati a farsi medicare al pronto soccorso.