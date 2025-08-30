FolloGavo all’esame Ostiamare: attenzione agli ambiziosi biancoviola

Dopo l’antipasto del preliminare domani sarà subito partita vera per il Follonica Gavorrano. La formazione di Baiano, reduce da una buona prova nella sfida con il Camaiore – anche se non del tutto perfetta – domani alle 16 farà il suo esordio nel primo round di Coppa Italia di Serie D sul sintetico dell’Ostiamare. Il mister avrà l’intero organico a disposizione: la volontà è quella di ben figuarare, proseguire nella competizione, a cui il club tiene, e scaldare il motore in vista dello start del campionato.

Sarà subito partita vera, visto che la squadra del patron Daniele De Rossi è stata costruita per ambire ai playoff del proprio girone, quello F. Alla vigilia del match i laziali si presentano con ambiziosi obiettivi. Il team biancoviola, come da conferme della società e dello staff tecnico, ha messo nel mirino il rilancio del club tirrenico. La compagine lidense, insomma, "non si pone limiti" per quanto riguarda i prossimi obiettivi stagionali. Ad Ostia c’è dunque molta attesa per vedere all’opera i gabbiani in Coppa Italia di serie D, partita prevista allo stadio Anco Marzio dove il Follonica Gavorrano dovrà scendere in campo con il giusto approccio per evitare passi falsi contro una formazione molto organizzata e che nel mercato estivo ha rinforzato la rosa: sono in tutto 16 i nuovi elementi tesserati dal sodalizio romano che ha dato un volto nuovo alla rosa a disposizione di D’Antoni.

A dirigere il match sarà l’arbitro Sabatino Ambrosino della sezione di Nola; gli assistenti Pablo Lemos di Nola e Michele Freda di Avellino.