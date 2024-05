Matrimonio vip in Toscana, Federico Chiesa e Lucia Bramani scelgono Grosseto per il sì

Grosseto, 27 maggio 2024 – Dopo quello di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e dopo quello di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ci sarà un altro matrimonio vip in Toscana. È quello di Federico Chiesa e Lucia Bramani.

L’attaccante della Juventus è stato avvistato stamani a Grosseto. Con bermuda e una felpa addosso, il calciatore si è aggirato per la città per decidere la location perfetta per la cerimonia. Molto probabilmente il luogo scelto da Chiesa per le nozze sarà il Duomo di Grosseto. Il ricevimento? Dovrebbe essere in una tenuta in provincia, vista la bellezza dei luoghi che la Maremma riesce a regalare.

Ancora non si conosce la data del matrimonio, ma sicuramente la coppia aspetterà la fine degli Europei, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

La proposta di matrimonio avvenne a fine 2023 mentre i due si trovavano a Venezia. Immediato il sì della modella che si mise subito l’anello al dito, come dimostra una foto pubblicata dai due su Instagram.

Una storia d’amore iniziata all’inizio del 2022, in un momento particolarmente difficile per Chiesa. Erano i tempi in cui l’attaccante della Juventus si era rotto il crociato durante la partita contro la Roma giocata il 10 gennaio 2022.

La fidanzata di Chiesa, Lucia Bramani, è una modella di 23 anni. Laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, è stata testimonial di diversi brand di abbigliamento. Sui social è seguitissima, con circa 165mila follower su Instagram.

La coppia è spesso insieme nelle foto sui social. I due dimostrano di avere molti interessi in comune. Tra i tanti sport che i due praticano insieme, Federico e Lucia amano sciare e andare a cavallo. Forte la passione anche per gli animali, in particolare i cani.